Assisi, quattro ore e mezzo per recuperare persone e auto intrappolate sul monte Subasio a causa della neve

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi è intervenuta intorno alle 18 di domenica 10 gennaio sul monte Subasio per recuperare numerose persone rimaste bloccate a causa della neve. Intervento chiuso alle 22.30 e a differenza di sabato 9 gennaio, sono stati recuperati solo gli occupanti delle vetture, queste ultime sono rimaste sul posto perché alcune erano sprovviste di catene, altre erano state abbandonate lungo la strada e impedivano il passaggio. Insomma super lavoro per i vigili del fuoco e non è la prima volta che succede. In tanti prendono la strada del Subasio senza l'equipaggiamento adatto e gli effetti si vedono.

