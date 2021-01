Vaccini Covid, Umbria prima in Italia per dosi somministrate: 89.8%. I dati delle altre regioni

10 gennaio 2021 a

Vaccini Covid, Umbria prima in Italia per percentuale di dosi somministrate sul totale di quelle consegnate. La speciale classifica è stata pubblicata da Massimo Giletti durante la puntata di domenica 10 gennaio del programma di La7 Non è l'Arena. In Umbria è già stato somministrato l'89,8% delle dosi assegnate; ultima la Provincia autonoma Bolzano (34,8%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo, (75,9%), Basilicata (57,4%), Calabria (41.8%), Campania (89,5%), Emilia-Romagna (74,1%), Friuli Venezia-Giulia (56,1%), Lazio (75,7%), Liguria (55,8%), Lombardia (43,1%), Marche (79,6%), Molise (65,5%), Provincia autonoma Bolzano (34,8%), Provincia di Trento (74,1%), Piemonte (57,2%), Puglia (74,3%), Sardegna (73,7%), Sicilia (78,2%), Toscana (85,1%), Umbria (89,8%), Valle d’Aosta (83,4%), Veneto (87,9%). I vaccini somministrati complessivamente in Italia alle 23 del 10 gennaio sono 627.946.

