Orvieto, via libera a nuovi posti di lavoro in Comune. Previste 27 assunzioni nei prossimi mesi

Nonostante il calo del turismo che potrebbe comportare minori entrate, non ci saranno tagli ai servizi sociali. È quanto emerge dalle linee guida del bilancio preventivo del Comune illustrato alle organizzazioni sindacali dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e dall'assessore al Bilancio, Piergiorgio Pizzo. Ulteriori dettagli saranno forniti lunedì 11 gennaio in occasione della conferenza stampa che il sindaco e i componenti della giunta hanno convocato per fare il punto su quanto svolto e annunciare quelle che saranno le priorità dell'azione amministrativa nel 2021. La giunta, inoltre, sta operando per aumentare la pianta organica dell'amministrazione civica. Entro l'anno è atteso l’ingresso complessivo di 27 nuove unità in Comune. Tra queste ci sono anche sette figure professionali da inserire a tempo indeterminato nell'organico dell'ente, per le quali sono stati già pubblicati i bandi di concorso per l'assunzione.

