Umbria, incidente stradale per il sindaco di Torgiano: è in ospedale

10 gennaio 2021 a

a

a

Umbria, incidente stradale per il sindaco di Torgiano, ora ricoverato in ospedale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 9 gennaio tra la frazione perugina di San Martino in Campo e Torgiano, lungo la strada provinciale 403. Il sindaco della "città del vino", Eridano Liberti, era a bordo della sua auto quando ha avuto un impatto frontale con un'altra vettura, una Fiat Panda guidata da una ragazza di 31 anni, finendo nel campo a margine della carreggiata. Liberti è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno ricoverato in ospedale per accertamenti: ha riportato una brutta frattura, ma nessuna lesione agli organi interni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.