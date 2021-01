Raccordo Perugia-Bettolle, camion si ribalta: code e traffico

10 gennaio 2021 a

Un camion si è ribaltato sulla rampa di accesso di Madonna Alta al raccordo autostradale Perugia-Bettolle. L'incidente, che ha visto coinvolto il solo mezzo, senza fortunatamente provocare feriti o coinvolgere altri veicoli, si è verificato intorno alle ore 16.15 di domenica 10 gennaio. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, visto che il furgone si è intraversato sulla carreggiata, ostruendo di fatto l'accesso agli altri veicoli in transito, e generando code e traffico nelle immediate vicinanze. Fortunatamente la circolazione nella zona non ha subito particolari disagi, complice anche le restrizioni in vigore in questo fine settimana di "zona arancione" in tutto il paese".

