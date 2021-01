Recovery Plan, il recupero della Fcu Terni-Perugia tra i progetti di Next Generation Eu

10 gennaio 2021 a

a

a

Recovery plan, c'è anche il progetto di recupero del tratto Terni-Perugia della ex Fcu tra quelli inseriti nel documento Next Generation Eu. A dare la notizia è stato l'assessore della Regione Umbria Enrico Melasecche. "Questo primo documento rappresenta una scelta non eludibile facendo parte la Fcu delle cosiddette Ferrovie interconnesse e per le quali è previsto un finanziamento di 0,734 miliardi di cui 150 milioni da noi chiesti, come da contratto di programma Regione, Mit, Rfi siglato anni or sono ma fin qui non rispettato". "Il Recovery plan prevede che possano essere finanziate solo le opere concluse entro il 2026 - ha detto ancora -. Per questo vogliamo accelerare al massimo le progettazioni esecutive relative sia alla ricostruzione dell’armamento, cioè le massicciate, le traversine ed i binari, sia per adeguare le opere civili come abbiamo fatto pochi giorni fa nella sostituzione di un ponte ferroviario presso Umbertide. Il tutto per stilare crono programmi credibili e rientrare in quella scadenza molto ravvicinata, tenuto conto della natura complessa delle opere da realizzare", ha concluso.

