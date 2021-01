Umbria, bloccati nell'auto in mezzo alla neve a Castelluccio: intervento dei vigili del fuoco

09 gennaio 2021 a

Sono rimasti bloccati con l'auto nella piana di Castelluccio di Norcia in mezzo alla neve, senza che il mezzo fosse in grado di riprendere la marcia. Paura per i due occupanti del veicolo nel tardo pomeriggio di sabato 9 gennaio. Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco, che sono partiti da Norcia con una turbina in grado di farsi strada fino a raggiungere l'auto e mettere il mezzo in condizione di tornare in moto. Analoghi interventi, in giornata, si sono verificati anche sul monte Cucco e in Valsorda; anche in questi casi il recupero dei mezzi e dei relativi occupanti è avvenuto senza particolari problemi o conseguenze.

