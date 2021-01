Perugia, assembramenti in centro storico: multati due locali

10 gennaio 2021 a

Sono stati multati i titolari di due locali del centro storico di Perugia in cui, secondo la polizia locale, si sono verificati alcuni assembramenti venerdì pomeriggio, nel primo giorno in zona gialla dopo le festività natalizie. Secondo quanto emerge, dopo i primi controlli, in cui sono intervenuti polizia di Stato e polizia locale, dopo le prime identificazioni, gli agenti della comandante Caponi hanno proceduto alla stesura di due verbali perché le persone presenti nei locali erano superiori al consentito. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio in centro storico a Perugia: la zona di piazza IV Novembre all'orario dell'aperitivo era piuttosto affollata e gli agenti sono entrati in azione.

