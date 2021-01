Caso Suarez, rimandato a data da destinarsi il Cda dell'Università per Stranieri di Perugia: lo ha comunicato ieri la prorettrice

10 gennaio 2021 a

a

a

Rimandato, a data da destinarsi, il cda della Stranieri in programma per martedì. Lo comunica la prorettrice, Dianella Gambini: “Si informa - scrive - che, sulla scorta del parere fornito dall'Avvocatura dello Stato in merito all'affidamento, da parte del CdA in favore di funzionari EP, delle deleghe ex art. 17, comma 1bis del d.lgs. 165/2001 - che non attengono a funzioni dirigenziali ma a specifici atti o categorie di atti-, la Prorettrice, ravvisando la necessità di ripristinare tempestivamente la regolarità dell'ordinaria gestione amministrativa dell'Ateneo, intende ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza. Il relativo provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza dell'Organo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.