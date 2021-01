Gubbio, ultimo giorno dell'Albero di Natale più grande del mondo

10 gennaio 2021 a

Verrà spento domenica 10 gennaio 2021 l'Albero di Natale più grande del mondo. È stato visto da milioni di telespettatori sulle televisioni di tutto il mondo. Grazie ai social ha fatto registrare quasi 300mila visualizzazioni e contatti. I numeri sono da record e sanciscono in maniera definitiva e per il 40esimo anno consecutivo che l’Albero di Natale di Gubbio è il più visto e il più famoso del mondo, oltre a essere il più grande dei cinque continenti come certificato dal 1991 dal Guinness dei Primati. Come detto milioni di persone hanno ammirato le immagini dell’Albero e appreso della sua storia grazie alle centinaia di servizi televisivi veicolati a partire dal 7 dicembre 2020 da agenzie e circuiti internazionali, sia in diretta sia grazie ai filmati trasmessi negli spazi informativi di ogni genere.

