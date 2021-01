Assisi, litigano per la merce rubata e fanno fermare il treno: denunciati due folignati

09 gennaio 2021 a

a

a

Litigano per la merce rubata e fanno fermare un treno. Il risultato è una doppia denuncia, per ricettazione e per interruzione di pubblico servizio, per una coppia residente a Foligno. È successo venerdì sera nella stazione di Assisi: la lite era così forte che il capotreno ha dovuto fermare il convoglio e chiamare gli agenti del commissariato di Polizia di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, già impegnati in servizio di controllo del territorio. I due, un cittadino di origini marocchine, 32enne, e una donna italiana, 19enne, entrambi residenti a Foligno sono finiti nei guai per interruzione di pubblico servizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.