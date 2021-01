Umbertide, sospetta sostanza schiumosa in un canale che finisce sul Tevere

10 gennaio 2021 a

a

a

Una sostanza schiumosa di colore marrone chiaro a Montecorona, frazione nel comune di Umbertide, da un canale di scolo stava per finire nel fiume Tevere. Numerosi sono stati i commenti di indignazione da parte di cittadini che hanno visto l’accaduto. Una volta allertati, sul posto dove è stata trovata la sostanza sono arrivati i militari dei carabinieri forestali della stazione di Umbertide e i tecnici e dell’Arpa, che hanno svolto tutti i rilevamenti del caso per conoscere meglio la natura della schiuma. Non è la prima volta che si verificano simili episodi nel territorio umbertidese e soprattutto i pescasportivi sono sul piede di guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.