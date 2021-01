Covid, è emergenza casa: a Perugia 960 sfratti per morosità e 22 pignoramenti

10 gennaio 2021 a

a

a

E’ sempre più emergenza abitativa: a dirlo è il segretario provinciale del Sunia, Cristina Piastrelli che parla di una situazione difficilissima in tutto il Perugino. E fornisce qualche numero. Sono 960 le procedure di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa fino a giugno dall’ultima legge di bilancio, 22 i pignoramenti (anche questi congelati), oltre mille le domande per una casa popolare, più di 900 quelle per il contributo affitto presentate al Comune di Perugia. “Il rischio è che tra sei mesi più di 1.500 persone nella provincia di Perugia si ritroveranno senza una casa - dice Piastrelli - Purtroppo la sospensione, pur essendo utile, da sola non basta a risolvere il problema. Come sindacato inquilini siamo in procinto di chiedere, insieme a tutte le altre associazioni comprese quelle dei proprietari, incontri urgenti a Regione e Comune di Perugia. Le istituzioni devono prendere in mano la situazione”. Il quadro è drammatico e in difficoltà ci sono sia gli inquilini che non riescono a pagare, sia i proprietari che da mesi non ricevono un euro. “Ogni giorno riceviamo decine di richieste per interventi economici e psicologici - evidenzia Piastrelli - E in difficoltà adesso ci sono anche gli anziani che si sono ritrovati a ospitare i figli, con le relative famiglie, che hanno perso il lavoro. Ovviamente non riescono a mantenere tutti e si ritrovano pure loro in situazioni di povertà. Da marzo a oggi si sono registrate 22 richieste di pignoramento, in alcuni casi nei confronti di persone che avevano pagato il mutuo per venti anni ma che a un certo punto non ce l’hanno più fatta. Il Covid è arrivato in un momento già difficile, per cui non ha fatto che aggravare ancora di più un quadro già complicatissimo”. Tutto questo rischia di inasprire gli animi e di creare conflitti sociali. “In un primo momento i proprietari hanno dimostrato un senso di solidarietà incredibile - spiega Piastrelli - e senza che nulla gli venisse chiesto hanno di loro iniziativa a volte anche dimezzato il canone d’affitto. Ma a un certo punto hanno dovuto dire basta, “non siamo un ammortizzatore sociale”. Pure loro si ritrovano in grande difficoltà. Bisogna subito fare qualcosa”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.