Perugia, insulti all'assessore Pastorelli per la provocazione sugli Usa. Fdi al Pd: "Ora condannate i attacchi sessisti"

09 gennaio 2021 a

Perugia, dopo gli insulti all'assessore Clara Pastorelli per la foto provocatoria sugli Usa pubblicata sui social (leggi qui), interviene il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia. "Solidarietà e vicinanza all’assessore Pastorelli per gli attacchi ricevuti dopo la pubblicazione di una story sul profilo privato di un social network, dove si ritraeva con colbacco e maglione con bandiera americana". La nota fa poi cenno "agli attacchi non democratici e sessisti scaturiti nei social anche e soprattutto da parte dell’ex candidato sindaco del Pd Giuliano Giubilei in cui lo stesso da, per niente velatamente, della 'deficiente' all’assessore. Il fatto che una donna indossi un colbacco di pelliccia sintetica e un maglione di una nota marca di abbigliamento che ritrae la bandiera statunitense, non può diventare elemento di strumentalizzazione con le violenze accorse in America che ovviamente tutti noi condanniamo. Come è noto l’assessore Pastorelli è Italo-Americana, non “Trumpiana”. Il coordinamento tutto fa quadrato intorno alla Pastorelli, e si domanda "se il Pd perugino con la capogruppo Bistocchi, intenda condannare questi attacchi, antidemocratici che possiamo definire sessisti e violenti. Loro che mettono la “a” in fondo le parole in onore delle donne, loro che si riempiono la bocca della parola 'democrazia' diano l’esempio".

