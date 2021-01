Medico di Gualdo Tadino in Antartide a bordo della rompighiaccio "Laura Bassi"

09 gennaio 2021 a

Ha raggiunto l’Antartide la missione oceanografica cui partecipa il medico gualdese, Francesco Sepioni, quarantacinquenne dirigente medico in convenzione al pronto soccorso - 118 dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, a Branca. Il sanitario della Usl Umbria 1 è il medico di bordo della rompighiaccio italiana Laura Bassi impiegata in missione oceanografica in Antartide, partita lo scorso 23 dicembre 2020 dalla Nuova Zelanda diretta verso la base scientifica Zucchelli sul promontorio nella Baia di Terra Nova in Antartide. La nave porta alla base materiale, viveri e strumentazioni essenziali . “Siamo entrati nel Circolo Polare Antartico – ha scritto il medico gualdese – quando la natura e gli animali sono padroni di una terra l’ uomo a queste latitudini può’ fare solo “la comparsa” e per pochi mesi”.

