Covid Umbria, quattro morti e 295 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: il bollettino di sabato 9 gennaio

Quattro morti, 295 nuovi casi su 3568 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'8.3%: sono i numeri che emergono dal bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a sabato 9 gennaio. Aumentano anche i ricoveri, tre in più negli ospedali dell'Umbria e quattro in più, in 24 ore, nelle terapie intensive. Salgono a 4.237 gli attualmente positivi (erano 4108 il giorno precedente), 5.557 le persone in isolamento. Per adesso l'Umbria resta in zona gialla anche se la curva è in risalita, così come l'indice Rt. L'atteggiamento da tenere resta quello della massima prudenza mentre va avanti la campagna vaccinale. Venerdì sono state 1.061 le persone vaccinate tra sanitari e operatori e ospiti di Rsa.

