Perugia, incendio Fontivegge: arrestata la responsabile

Arrestata e portata in carcere a Capanne la responsabile dell'incendio avvenuto in zona Fontivegge all'interno di un garage. Si tratta di una cittadina italiana nota alle cronache giudiziarie per essersi già resa responsabile di gesti simili quali incendi o danneggiamenti in città nei mesi scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia della squadra volante guidata dal commissario Monica Corneli, la 36enne, risiedeva nel palazzo dove poi ha appiccato il fuoco. Alcuni condomini l'avevano già segnalata in relazione ad alcuni danneggiamenti e furti avvenuti nell'ultimo periodo. Dopo il fermo di pg operato dalla polizia, il pm di turno, Massimo Casucci, ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere, poi emessa dal gip, Piercarlo Frabotta.

