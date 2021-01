Neve sulle montagne intorno a Terni, ma le strade sono aperte. E c'è chi pratica lo sci da fondo

09 gennaio 2021 a

Ancora neve in abbondanza sulle montagne che circondano la Conca ternana. Numerosi i ternani che, già nella mattinata di sabato 9 gennaio, sono saliti sulle alture di Polino, tra Colle Bertone e la Pelosa. I mezzi spazzaneve della Provincia hanno fatto un buon lavoro e le strade sono transitabili. Nessun problema neanche per le abitazioni che si trovano ad alta quota, usate soprattutto come seconde case. In prossimità di Pratomanente alcuni turisti sono arrivati anche con gli sci da fondo. Le case del piccolo borgo della Valnerina ternana hanno i tetti imbiancati dalla neve. Si consiglia prudenza agli automobilisti oltre all’uso di gomme termiche. Neve anche ai Prati di Stroncone così come a Sant’Erasmo di Cesi e a Torremaggiore.

