09 gennaio 2021 a

Perugia, due attori di teatro vincono il bando nazionale Antenne. Qualche settimana fa erano in piazza a manifestare per un settore messo in ginocchio dalla pandemia, lo spettacolo dal vivo. Ora al settimo cielo: il regista Massimiliano Burini ha vinto, insieme al drammaturgo Matteo Fiorucci, il bando Antenne promosso dal centro di produzione teatrale emiliano La Corte ospitale. Due perugini si sono aggiudicati l’importante progetto produttivo per la stagione 2020/21 sotto la direzione di Giulia Guerra. Venticinquemila euro di budget e un debutto estivo su scala internazionale.



Servizio integrale a cura di Sabrina Busiri Vici sul Corriere dell'Umbria del 9 gennaio

