Perugia, a febbraio i lavori della frana del parco Santa Margherita e alle briglie di Braccio

A Perugia i lavori di consolidamento della frana del parco Santa Margherita, dell’area di via del Cortone e delle arcate murarie delle briglie di Braccio inizieranno a febbraio. “A ottobre abbiamo approvato in giunta il progetto generale - ricorda l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini -. Con una determina dirigenziale è stato poi dato l’ok anche al progetto esecutivo e a breve sarà espletata la gara per l’assegnazione delle opere, quindi la verifica dei requisiti e l’aggiudicazione dei lavori. Il cantiere inizierà a febbraio. Si tratta di un’operazione articolata e complessa che permetterà di mettere in sicurezza un’importante area della città”. Il primo stralcio di lavori, prevede uno stanziamento di 2,2 milioni e si concluderà entro un anno. Poi si proseguirà con una seconda fase per la quale hanno previsto 1,5 milioni. Per un totale di 4 milioni.

