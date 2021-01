Spoleto, ragazza investita. L'automobilista non presta soccorso: caccia al pirata della strada

09 gennaio 2021 a

Una ragazza è stata investita a San Giovanni di Baiano, nel territorio comunale di Spoleto, nei pressi del bar. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso. La giovane, anche se ferita, è sempre rimasta cosciente durante l’intervento effettuato dal personale del 118. Sul posto sono immediatamente giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Gli accertamenti sono andati avanti per tutta la serata, così come il tentativo di rintracciare l'automobilista e cercare di capire se si tratta di un pirata della strada oppure se non si è reso conto di aver urtato e ferito la giovane.

