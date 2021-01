Perugia, assembramenti in centro nel primo venerdì in zona gialla

09 gennaio 2021 a

Assembramenti in centro storico ieri nel tardo pomeriggio, poco prima che scattasse l’orario di chiusura dei locali. Lo testimonia la foto e lo raccontano diversi cittadini che si sono trovati a passare per piazza IV Novembre nel momento in cui le pattuglie di polizia di Stato e polizia locale sono intervenute per disperdere l’assembramento di fronte alla fontana maggiore.

Secondo quanto emerge, alcuni dei presenti sarebbero stati identificati, così come i poliziotti hanno preso nota dei rivenditori, ma al momento nessuno è stato multato. Il mese scorso il sindaco aveva fatto transennare le scalette della cattedrale per risolvere il problema alla radice ed evitare gli assembramenti. Accadrà di nuovo?

