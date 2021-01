Gubbio, gli attualmente positivi sono 129. Più donne che uomini. Il sindaco: "Rispettiamo le regole"

08 gennaio 2021 a

a

a

Sono 129 gli attualmente positivi al Covid oggi, venerdì 8 gennaio, a Gubbio, con una prevalenza di persone nella fascia d’età fra i 30 e i 59 anni (57 i casi positivi). Tra zero e 29 anni i positivi sono 36, così come gli over 60. Ad oggi i contagiati sono più donne che maschi: 71 contro 58. “I numeri purtroppo sono tornati a salire - spiega il sindaco Filippo Stirati - e per questo tutti gli inviti che da mesi vengono fatti, anche da parte nostra, sul rispetto delle regole, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l’attenzione al distanziamento sociale mantengono la loro attualità e forza. La curva dei contagi è tornata a crescere soprattutto a causa delle dinamiche in ambito famigliare e amicale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.