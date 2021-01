Terni, violenza sessuale sulla figlia minorenne: arrestato un 43enne

La ragazza, di 17 anni, si è rivolta alla polizia di Stato attraverso la app "Youpol". In manette è finito un filippino incensurato

Il reato contestato è gravissimo: abusi sessuali nei confronti della figlia minorenne.

E’ l’accusa dalla quale si dovrà difendere un cittadino filippino, di 43 anni, incensurato e regolarmente residente a Terni, arrestato giovedì 7 gennaio 2021 dalla polizia di Stato ternana in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del tribunale di Terni, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’attività di indagine – fa sapere la questura di Terni – scaturisce da una segnalazione anonima su Youpol (l’app realizzata dalla polizia per segnalare episodi di spaccio e bullismo, ed estesa, lo scorso anno, anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche), dell’1 gennaio 2021, relativa ad una presunta violenza sessuale subita dalla figlia convivente di 17 anni ad opera del padre.

Nella stessa giornata, la squadra mobile è intervenuta nell’abitazione della famiglia, nella prima periferia cittadina, e la ragazza ha fatto le prime confidenze al personale femminile della 2° sezione della Mobile e a quello della squadra volante, rendendo poi delle dichiarazioni anche al pubblico ministero di turno, dichiarando di essere vittima di abusi da parte del padre da alcuni anni a questa parte.

La ragazza ha riferito che le presunte violenze si consumavano durante la notte, nella sua stanza, e che, nell’ultimo episodio, nella notte di Capodanno, il padre era entrato in camera otto volte. Immediati gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Terni, che hanno consentito, anche attraverso l’escussione di persone in grado di riferire sui fatti, di acquisire altri elementi nei confronti dell’indagato. La ragazza è stata portata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati vari giorni di prognosi, anche per atti autolesionistici, e poi affidata ad una struttura protetta per minori. L’uomo è stato rintracciato dalla squadra mobile e condotto in carcere.

