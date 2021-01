L'Umbria resta in zona gialla, ma l'Rt è già sopra l'1 e il rischio è in aumento

08 gennaio 2021 a

a

a

L'Umbria resta gialla. Sospiro di sollievo dunque, almeno per il momento, che chi temeva che già da subito si sarebbe ripartiti dalla zona arancione. L'Rt appena sopra l'1, 1.01 per la precisione, i focolai in aumento, il superamento di quattro punti percentuali dell'occupazione delle terapie intensive, e altri indici lo avrebbero suggerito e, del resto, secondo quanto filtra dalla cabina di regia nazionale, gli indici sono in peggioramento in gran parte d'Italia. Ma, per ora, l'Umbria resta gialla. La nuova ordinanza che assegnerà le fasce alle diverse regioni d'Italia verrà firmata in serata dal ministro Roberto Speranza. Con il giallo è possibile quindi muoversi liberamente all'interno della regione, i negozi sono aperti e anche le scuole, salvo diverse restrizioni che semmai dovrebbero essere adottate dalla Regione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.