Terni: viale Campofregoso, alberi tagliati e strada riaperta. Ora i lavori di riqualificazione

Previsto il rifacimento del manto stradale, la sostituzione dei pini abbattuti con nuove alberature e la risistemazione dell'intera area, compresi i giardini e i marciapiedi

08 gennaio 2021 a

Riapertura secondo le previsioni a Terni, dopo il taglio dei pini pericolosi, perché a rischio caduta, alcuni dei quali si erano abbattuti sulla strada durante le giornate di maltempo prima di Capodanno 2020, per viale Campofregoso, importante arteria che collega viale Brin con la zona del parcheggio di largo Manni e poi via Lungonera Savoia.

Si tratta di una strada molto transitata, che si percorrere tra l’altro anche per raggiungere la questura, la cui chiusura aveva creato problemi alla viabilità. Tamponata l’emergenza con il taglio delle piante che mettevano a repentaglio la sicurezza di chi transitava, ora il piano del Comune per riqualificare la via e la zona prevede il rifacimento del manto stradale, la sostituzione dei pini tagliati con nuove alberature e la risistemazione dell’intera area, compresi i giardini e i marciapiedi. Interventi che verranno eseguiti a step, garantendo comunque sempre la circolazione delle auto.

