Terni: frana sulla salita dell'ospedale, fissata la riapertura a senso unico alternato

Iniziata la rimozione del terreno da parte di una ditta specializzata, martedì 12 gennaio 2021 torneranno a passare le auto

Un “verbale di somma urgenza” fatto pervenire al Comune di Terni dall’azienda ospedaliera Santa Maria, che dovrà far svolgere i lavori essendo l’area di sua proprietà. E’ quello atteso da Palazzo Spada dopo il cedimento di una parte del costone di terra sulla salita dell’ospedale, in via Giandimartalo di Vitalone, che avrebbe potuto causare conseguenze davvero gravi se non fosse avvenuto alle quattro del mattino, il giorno dell’Epifania 2021.

La procedura è necessaria per consentire al sindaco di Terni, Leonardo Latini, di emanare un’ordinanza “ad hoc” che possa far partire l’intervento di consolidamento del costone quanto prima possibile. Questione, comunque, non di pochissimi giorni perché il Comune, al contempo, ha chiesto all’azienda ospedaliera una “accurata indagine idrogeologica”, a margine del sopralluogo avvenuto nel pomeriggio dell’Epifania dai funzionari dello stesso ospedale e del Comune (Nenz e Nannurelli) e dal direttore dei lavori dell’azienda eugubina che li aveva effettuati l’anno scorso. Ma che il problema sia legato solo a quest’ultimo intervento, con le piogge incessanti che abbiano in qualche modo “minato” il costone, appare abbastanza improbabile.

E’ invece più plausibile che le problematiche partano da più lontano, ovvero proprio dalla parte più profonda del terreno. L’azienda ospedaliera, comunque, come preannunciato ieri ha fatto avviare la rimozione della terra dalla strada, dando incarico a una ditta ternana che dovrà occuparsi anche di posizionare blocchi di cemento alla base del costone, ricostruendone quindi il “piede”, e new jersey a protezione. L’obiettivo è quello di riaprire via Giandimartalo di Vitalone martedì 12 gennaio 2021, a senso unico alternato. Incaricata anche una società di geologia dell’indagine sulla conformazione del terreno, per la quale il Comune di Terni ha concesso 15 giorni di tempo. Scaduto il termine dovranno partire i lavori definitivi, sempre a carico e come committente l’azienda ospedaliera.

