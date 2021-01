Umbria, tromba d'aria a Gualdo Tadino: danni per un milione alla Tagina

08 gennaio 2021 a

Supera il milione di euro la prima stima dei danni ai capannoni Tagina di Gualdo Tadino nel giorno dell'Epifania. Il passaggio della tromba d’aria intorno alle 13.30 di mercoledì, infatti, ha scoperchiato un capannone, danneggiando il tetto di altre due strutture aziendali. A tracciare la pesantissima situazione derivata dall’evento atmosferico, è il presidente di Saxa Gres, Francesco Borgomeo. Per fortuna i capannoni colpiti dalla forza del vento non erano adibiti alla produzione: salvi quindi i macchinari e i prodotti. La fabbrica è in funzione. “Si tratta di un danno pesantissimo - ha commentato Borgomeo - perché dobbiamo ripristinare 30 mila metri di tetto".

