Umbria, tragedia a Foligno: 38enne si butta dalla finestra e muore

08 gennaio 2021 a

a

a

Si butta dalla finestra della propria abitazione e muore. Tragedia nella prima mattinata di giovedì 7 gennaio a Foligno dove un uomo di 38 anni è morto a seguito dei traumi riportati nella caduta. Inutili tutti i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto divulgato dagli uomini del commissariato di Foligno, intervenuti sul posto per le procedure dovute in questi casi, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sgomento e dolore in città dove l’uomo - che aveva 38 anni - era molto stimato e conosciuto. Il 38enne lascia la moglie e due bambini in tenerissima età.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.