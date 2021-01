Bastia Umbra: ubriaco al volante, multa e ritiro della patente

08 gennaio 2021 a

Prima beve e poi si mette al volante. Un giovane italiano di 25 anni, fermato durante dei controlli straordinari a Bastia Umbra, si è dimostrato alterato a causa dell’assunzione di bevande alcoliche, comportamento questo contraddistinto "da alito pesante, linguaggio sconnesso e difficoltà nella deambulazione" come si legge in una nota del commissariato. Coadiuvati da una pattuglia della polizia stradale, gli agenti del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica di Luca hanno sottoposto il giovane ad accertamenti da cui è risultato avere un tasso alcolico superiore a quello consentivo; per lui, come detto, denuncia per guida in stato di ebrezza con immediato ritiro della patente di guida.



