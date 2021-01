Gubbio, sfidano il lockdown per andare a pregare sulla tomba di Sara Mariucci

08 gennaio 2021 a

Sfidano il lockdown per arrivare a Gubbio e andare a pregare sulla tomba di Sara Mariucci. E non solo. Quasi due milioni e mezzo tra visualizzazioni su YouTube e followers sui social in tutto il mondo (2.473.389), oltre centomila santini con la foto della piccola Sara Mariucci e la preghiera scritta per lei dal vescovo emerito Mario Ceccobelli distribuiti tra la gente, decine e decine di migliaia i pellegrini che si sono finora recati a pregare nella chiesa di San Martino in Colle e sulla tomba della bimba volata in cielo il 5 agosto del 2006, folgorata mentre era in vacanza in Calabria e stava giocando su una giostra.

