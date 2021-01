Perugia, piante cadute nel parcheggio. Intervento dei vigili del fuoco

07 gennaio 2021 a

Alcune piante sono cadute bloccando il passaggio alle auto all'interno del parcheggio Sant'Antonio a Perugia. Sul posto, in cima alla salita del Bulagaio sono intervenuti i caschi rossi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia per rimuoverle e permettere così agli automobilisti intrappolati di muoversi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E nel giro di un paio d'ore il problema è stato risolto e la strada riaperta. A Perugia negli ultimi giorni ci sono state forti precipitazioni, temporali e frequenti rovesci, senza contare la grandinata che si è verificata nel pomeriggio dell'Epifania che è stata violentissima e ha ricoperto l'acropoli come dopo una nevicata.

