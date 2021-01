Lions Orvieto, colletta alimentare per aiutare le famiglie bisognose

I punti di raccolta sono all'interno dei supermercati Pam di corso Cavour e via Luca Signorelli

Davide Pompei 07 gennaio 2021 a

È un invito alla generosità quello che arriva dal Lions Club di Orvieto, in provincia di Terni, che porterà avanti fino a tutto il mese di maggio 2021 “Lotta alla fame e alle nuove povertà”, il service avviato tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2020 che ha già permesso di aiutare una cinquantina di famiglie bisognose della comunità. I punti di raccolta della colletta alimentare, per il momento, sono nei due supermercati Pam del centro storico.

Uno lungo corso Cavour, nelle immediate vicinanze del teatro Mancinelli. E l'altro in via Luca Signorelli, nei pressi del liceo classico Gualterio. In entrambi i punti vendita è presente un carrello della spesa con il logo del Lions dove depositare le derrate donate e un cartello con l'invito a farlo. “Un grandissimo e doveroso ringraziamento – affermano dal club – va alla direzione dei supermercati Pam per la collaborazione e la disponibilità dimostrata fin dall'inizio del nostro service. Con cadenza mensile tutta la raccolta sarà donata ad una parrocchia per organizzare la regolare distribuzione tra le famiglie bisognose. Oltre alle derrate raccolte verranno donati dei fondi per alleggerire il pagamento di bollette e quant'altro”.

Un ulteriore percorso di solidarietà a favore delle, purtroppo numerose, famiglie della città con gravi difficoltà economiche. In stretta collaborazione con don Marco Pagnotta, parroco del Duomo, a ridosso di Natale erano stati distribuiti oltre 45 pacchi di generi alimentari di prima necessità ad altrettante famiglie orvietane. Il service è stato fortemente voluto dal Distretto 108-L che, oltre all'Umbria, interessa anche Lazio e Sardegna e si avvale della collaborazione del Banco Alimentare. Con decisione unanime dei soci è stato integrato anche con interventi finanziari volti a supplire anche improrogabili esigenze come, appunto, medicinali, utenze e affitti.

