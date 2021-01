Terni, arrestato per evasione dai domiciliari dopo lite in famiglia: "Meglio in carcere che a casa"

Venticinquenne di origini campane arrestato dai carabinieri ai quali aveva telefonato preannunciando la volontà di non restare più nell'abitazione con i parenti

Era agli arresti domiciliari, in un'abitazione di Montecastrilli, in provincia di Terni, ma ha litigato con i famigliari e ad un certo punto non ci ha visto più ed ha telefonato lui stesso al 112 dei carabinieri, annunciando l'intenzione di "evadere", pur di non restare in quella casa.

La vicenda è avvenuta intorno alle 18 di martedì 5 gennaio 2021, quando un ragazzo di 25 anni, di origini campane e domiciliato proprio a Montecastrilli, ha comunicato al telefono alla centrale operativa dei carabinieri del comando provinciale di Terni di non voler proseguire la convivenza con i propri famigliari. Ha quindi forzato il braccialetto elettronico che gli era stato applicato con i domiciliari ed ha oltrepassato il cancello della propria abitazione, trovando gli stessi militari dell'Arma ad attenderlo. Inevitabile è stato l'arresto per il reato di evasione.

