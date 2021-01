Terni, incidenti sul tratto ternano della E45 a San Gemini e a Montecastrilli per la strada ghiacciata

Traffico temporaneamente bloccato durante i rilievi e la rimozione dei veicoli e uscita obbligata lungo la Tiberina

Temperature sotto lo zero nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio 2021 e strade ghiacciate in provincia di Terni, alla ripresa della vita “normale” dopo le feste natalizie, con diversi incidenti stradali causati proprio dal ghiaccio.

I vigili del fuoco di Terni ed Amelia, così, insieme alla polizia stradale, sono stati chiamati per vari incidenti avvenuti nelle prime ore della mattina del 7. La situazione più grave si è creata sul tratto ternano sulla E45 con una serie di tamponamenti a catena che si è verificata sulla corsia nord, in direzione Perugia. Il primo incidente è avvenuto all’uscita della galleria Collecapretto di San Gemini.

Il secondo, dalle conseguenze più serie per la viabilità, mentre fortunatamente gli occupanti delle auto avrebbero riportato solo ferite lievi, secondo i primi accertamenti, all’altezza dello svincolo per Montecastrilli. A rimanere coinvolte tre autovetture e due camion. Il traffico è stato deviato sulla statale Tiberina per consentire i rilievi dell’incidente e, successivamente, la rimozione dei veicoli coinvolti.

