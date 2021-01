Terni, frana sulla salita dell'ospedale: analisi geologiche per capire le cause

Sopralluogo dei funzionari di azienda Santa Maria e Comune insieme al direttore dei lavori della ditta che aveva svolto il consolidamento

“Verranno effettuate tutte le analisi geologiche opportune, nella parte rimanente della zona, per definire le cause dello smottamento e procedere, con i lavori, al ripristino della stabilità della porzione di terra soprastante e della zona limitrofa interessata, ed eventualmente di quelle adiacenti”.

L’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni si è messa subito in moto per correre ai ripari dopo il crollo di una parte del costone di terra sulla salita dell'ospedale, in via Giandimartalo di Vitalone. Nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio 2021 è stato compiuto un sopralluogo da un ingegnere in rappresentanza dell’ospedale (Nenz), da un funzionario comunale (Nannurelli) e dal direttore dei lavori (Passetti) dell’impresa Tecno Service di Gubbio che li aveva effettuati.

“La zona interessata allo scivolamento della terra - fa sapere il Santa Maria - è risultata di poco più di 15 metri”. Già la mattina di giovedì 7 gennaio 2021 partirà la rimozione del materiale crollato e inizierà la messa in sicurezza, con verifiche “estese anche alle zone adiacenti per controllare che l'incidenza non si propaghi, verificando anche l'incidenza di questo smottamento sui lavori effettuati nel tempo”. L’azienda ospedaliera auspica di poter concludere il tutto entro domenica 10 gennaio 2021, poi partiranno le analisi geologiche, durante le quali dovrebbe comunque essere garantita l’apertura della via a senso unico alternato. Nel frattempo in città è esplosa una polemica politica: “Tragedia evitata solo per caso”, attaccano Pd, M5s e Senso Civico, facendo riferimento al taglio delle piante. Ribatte l’assessore Benedetta Salvati, che ricorda che i lavori sono stati condotti dall’azienda ospedaliera: “Il Comune ne ha preso atto e ha dato il nulla osta, verificando la correttezza della procedura”.

