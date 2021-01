Perugia, nuovo polo scientifico tecnologico in via del Giochetto: l'Università presenta il progetto

07 gennaio 2021 a

Via del Giochetto diventerà il polo scientifico e tecnologico di Perugia. L’Università degli studi incrementa il piano di investimenti per il 2021 forte dall’aumento delle iscrizioni ottenuto per l’anno accademico in corso. E il progetto di via del Giochetto è considerato il più importante impegno in cantiere. La svolta per l’avvio sarà determinata dal responso del Miur atteso entro gennaio. Infatti è stato per ora presentato un progetto di massima in risposta al bando ministeriale per gli investimenti edilizi 2019-2033 finalizzati all’ammodernamento delle università italiane. In questo caso il piano di Unipg prevede la riqualificazione di due padiglioni su quattro all’interno dell’area di via del Giochetto e via Enrico Dal Pozzo, un’area che racchiude il dieci per cento dell’intero patrimonio immobiliare dell’ateneo, un complesso vasto ridisegnato quindi nelle sue funzioni dopo anni di attesa. In particolare il progetto in corso di valutazione da parte del Mur riguarderebbe gli edifici nominati A e W. Qui saranno creati laboratori, aule di ultima generazioni e spazi per macchinari all’avanguardia in riferimento all’attività di due dipartimenti: Chimica Biologia e Biotecnologie e Scienze Farmaceutiche.



