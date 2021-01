Perugia, fioraia raddoppia gli affari con l'e-commerce

07 gennaio 2021 a

Daniela Capolsini ha 50 anni e grandi progetti per il futuro: dal negozio di fiori in via Vecchi a Perugia all’e-commerce. Daniela ha aperto la sua attività commerciale nel 1997 e per il quartiere di Elce è quasi una istituzione dietro il bancone del Pensiero fiorito. Ma il giorno precedente il primo lockdown del 10 marzo, le era arrivato un carico di fiori. Un attimo dopo aver abbassato la saracinesca e al macero sono andati duemila euro. Poi due mesi di stop forzato. Lei vive di questo lavoro e così ha deciso di imprimere una svolta innovando, mettendo in piedi una attività di e-commerce tutta sua. Tempi tecnici per allestire sito e logistica, a metà maggio la vetrina è diventata virtuale. “Al di là del Covid il volume di affari negli ultimi dieci anni è comunque calato fortemente. Del resto il quartiere di Elce è molto cambiato rispetto a quando abbiamo aperto. Una volta c’erano più famiglie residenti, ora tanti appartamenti sono occupati da studenti universitari. Per questo già da quattro anni ho attivato i consueti canali social, facebook e Instagram, pertanto un po’ di dimestichezza con le nuove tecnologie l’ho acquisita”.



