Terni, funerali di Fabio Poggiani. Trecento persone al centro fiere di Montecastrilli

Gli amici hanno letto una struggente lettera: "Un giorno saremo di nuovo assieme e torneremo a sorridere"

06 gennaio 2021 a

a

a

Oltre 300 persone si sono ritrovate nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio 2021, davanti al centro fiere di Montecastrilli, in provincia di Terni, per dare l'ultimo saluto a Fabio Poggiani, il 26enne morto improvvisamente il primo gennaio 2021 nella sua abitazione. Un pubblico numeroso, racchiuso nel dolore, con mascherine e che ha rispettato rigorosamente le normative anticovid, rispettando le distanze di sicurezza.

Da una parte i genitori, gli amici, l'autorità comunali e dall'altra gli ultras, perché Fabio era un grande tifoso della Ternana. Ad officiare la cerimonia funebre don Antonio Cardarelli, parroco di Montecastrilli, don Mario Venturi di Santa Restituta e don Piero Grassi di Avigliano Umbro che durante l'omelia ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza e conforto alla famiglia per la perdita prematura di Fabio. Lacrime e sgomento per una morte improvvisa che la comunità di Montecastrilli non si sarebbe mai aspettata.

Al termine della cerimonia gli amici più stretti gli hanno scritto una lettera molto sentita e profonda, di fatto un arrivederci. “Parlarti così – dicono gli amici - è molto strano. Sarebbe molto più naturale in un bar, con una bella birra ghiacciata, a riesumare i ricordi di un’intera vita come signori di mezza età. Ricordi, appunto. Siamo cresciuti insieme condividendo tanti momenti speciali: la scuola, le serate, le vacanze, le partite sempre con il tuo immancabile sorriso, con la tua voglia di scherzare e di stare in compagnia. Trovare le parole giuste in questo momento è impossibile, ma in fondo le parole contano poco. Quello che rimane è la semplicità con cui entravi nel cuore delle persone senza più uscirne. Proprio per questo non sarà facile colmare il vuoto che lasci. Ma poi, pensando al tuo sorriso, ci ricorderemo che un giorno saremo di nuovo assieme e torneremo a sorridere. Ci ricorderemo che non sei andato via per sempre e che questo improvviso saluto è stato solo un arrivederci”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.