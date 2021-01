Covid e riapertura della scuola, in Umbria si lavora al piano per fare i tamponi in classe

AleAnt 07 gennaio 2021 a

In Umbria il nuovo piano di sicurezza per la riapertura delle scuole superiori prevede anche tamponi rapidi fatti direttamente in classe. E’ scritto nella bozza del piano allo studio della Regione. In un passaggio è messo nero su bianco che “si ritiene opportuno aggiornare le modalità di gestione dei casi all'interno delle scuole omogeneizzandone la applicazione, migliorando il contact tracing, applicando una strategia di testing più tempestiva in quanto eseguita direttamente a scuola, e soprattutto definendo profili di rischio diversi in relazione all'ordine della scuola ed al ruolo del caso indice: alunno, docente, operatore scolastico”. Il piano deve ancora essere approvato dalla giunta regionale. Il tampone scatta in caso di sintomi o di contatti stretti di casi accertati.

