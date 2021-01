Covid, Umbria a rischio zona arancione a partire dall'11 gennaio. Rt in rialzo

Alessandro Antonini 07 gennaio 2021 a

Con i nuovi parametri che saranno utilizzati per definire le nuove zone colorate, a partire dall’11 gennaio l’Umbria rischia di entrare in zona arancione. Almeno fino a venerdì 15. E’ quanto aveva riferito il direttore regionale sanità, Claudio Dario, nella riunione in prefettura lunedì scorso, convocata per discutere del piano per la riapertura al 50% delle superiori, prima del rinvio all’11 gennaio. L’andamento dei dati sembra confermare questa ipotesi. L’Umbria da lunedì potrebbe potrebbe cambiare fascia. “Come buona parte d’Italia”, specifica Dario, che comunque rimanda tutto alla cabina di regia di venerdì 8 gennaio. Ma “già oggi la Fondazione Bruno Kessler di Trento elaborerà un dato ufficiale”, fa sapere Dario. L’arancione scatterà anche sabato e domenica, in tutta Italia. Dall’11 al 15 sarà su base nazionale il divieto di spostamento fra regioni. Ma se l’Umbria entra in arancione o in rosso, oltre alla chiusura di bar e ristoranti (asporto consentito fino alle 22) e dei centri commerciali nei festivi e prefestivi, scatta anche la didattica a distanza al 100% per le superiori. Niente rientro, cioè. A prescindere. Verrebbero superate anche le valutazioni - in corso - in merito ad un’ordinanza più restrittiva sul fronte scuole superiori da parte di Palazzo Donini. Capitolo a parte le scuole medie, che insieme ad elementari e asili da domani tornano tutte in presenza. L’assessorato alla Sanità ha già sollevato dubbi in merito. Sul tema scuole è prevista una riunione del Comitato tecnico scientifico regionale. Tornando alla divisione in fasce, rispetto al passato diventa molto più facile il passaggio di una Regione in zona arancione o rossa. La revisione dei parametri riguarda soprattutto la soglia del Rt: con un valore superiore a 1 si andrà infatti in zona arancione e con 1,25 in zona rossa, ma soltanto se “nel territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti”. Ieri in Umbria si è tonati sopra quattromila attualmente positivi su 880 mila abitanti. E 347 nuovi positivi in un giorno.

In particolare l’indice umbro di contagio Rt stando alle stime del sistema di previsione del Nucleo epidemiologico, nell’ultima settimana presa a riferimento è all’1,13. Se supera 1 vuol dire che un positivo contagia più di una persona: il virus è in progressione. Il 30 dicembre è arrivato a toccare 1.80. Ieri era ancora in rialzo. Va specificato che il metodo di calcolo in questo caso si basa sui nuovi contagi in base ale restrizioni del momento, mentre quello utilizzato dall’Iss contempla anche il dato degli ospedalizzati. Che, sempre ieri, erano comunque in aumento. Dal 30 dicembre sono cresciuti di 22.



