Don Matteo 13, Nino Frassica: "Inizio riprese a Spoleto ad aprile 2021"

07 gennaio 2021 a

a

a

Arrivano altre conferme sull’inizio delle riprese a Spoleto di Don Matteo 13 a primavera. A parlarne, nel corso di un’intervista al settimanale TvMia, è stato Nino Frassica: “Torniamo in Umbria ad aprile 2021”. L’attore ha poi speso parole al miele nei confronti di Terence Hill: “Sono molto felice di rivederlo, è l’uomo più perbene che abbia mai conosciuto”. Già negli scorsi mesi, non appena conclusa la dodicesima stagione, Frassica si era sbilanciato sul futuro della fiction. “La vita continua, non può finire. È la gente che ce lo chiede, non farla sarebbe un peccato. Ormai abbiamo gli abbonati, non possiamo deluderli”. Interventi che si aggiungono alle dichiarazioni rilasciate di recente da Maurizio Lastrico (che interpreta il pm Marco Nardi) durante la trasmissione della Rai “Da noi… a ruota libera”. Sono arrivate notizie ufficiose che ripartiamo: siamo prontissimi e non vediamo l’ora. Ci è giunto all’orecchio che arriveranno delle novità veramente importanti”. I nuovi episodi, stando alle indiscrezioni, andranno in onda nella prima parte del 2022.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.