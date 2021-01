Covid, altri 28 positivi alla casa di riposo Muzi Betti di Città di Castello

06 gennaio 2021 a

a

a

“Al termine dell’ultimo giro di tamponi, alla casa di riposo Muzi Betti di Città di Castello sono risultate positive al Covid altre 28 persone, 23 ospiti e cinque operatori sanitari”. E’ quanto ha dichiarato giovedì 6 gennaio il sindaco Luciano Bacchetta, che sottolinea come “siano rimasti 19 gli anziani della residenza sanitaria negativi al tampone e sia salito a 96 il totale delle persone contagiate, tra ospiti e addetti". I responsabili della Muzi Betti e dell’Usl Umbria 1, insieme a tutto il personale impegnato in questa situazione, stanno affrontando con "professionalità e dedizione straordinarie una emergenza che dal punto di vista emotivo ci coinvolge tutti in modo profondo e vanno ringraziati per come stanno moltiplicando le forze al fine di tutelare la salute delle persone positive e fare in modo che tutti gli anziani restino a Città di Castello, ricoverati all’ospedale nei casi di necessità, isolati a Villa Muzi o nella stessa Muzi Betti” ha aggiunto il sindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.