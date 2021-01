Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci arriva anche in Umbria: puntata a Orvieto e Assisi

06 gennaio 2021 a

Il "Viaggio nella grande bellezza" di Cesare Bocci fa tappa anche in Umbria. La sesta e ultima puntata della trasmissione di Canale 5, infatti, in onda tutti i martedì in prima serata a partire dal 29 dicembre scorso, riguarda proprio l'Umbria e due sue "città simbolo" come Assisi e Orvieto. Martedì 2 febbraio le bellezze architettoniche, storiche e culturali delle due città saranno quindi protagoniste della trasmissione Mediaset, che ha scelto Cesare Bocci per condurre un programma che ha subito registrato un'ottima audience, con una media di telespettatori compresa tra i 2 e i 2,5 milioni nelle prime due puntate.

