Covid in Umbria, balzo dei contagi: 347 in 24 ore e tre morti. Crescono ricoveri e terapie intensive

Sono 347 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore. Erano stati 234 il giorno precedente (+48%). Tre i morti in più (643), 203 i nuovi guariti (25358). E' quanto riporta il nuovo bollettino della Regione, aggiornato alle 11,27 del 6 gennaio 2021. I tamponi analizzati nello stesso lasso di tempo sono stati 4368. Gli attualmente positivi tornano sopra quota quattro mila: con un balzo di 141 in un giorno, i contagiati attuali sono 4.074. Crescono anche i ricoveri Covid totali (322, +4 rispetto al giorno precedente) e quelli in terapia intensiva (45, +2 in 24 ore). In crescita anche i soggetti in isolamento: sono 3.752, +137 rispetto al 5 gennaio. Il tasso di positività si attesta al 7,94%. In risalita rispetto al 5,8% del giorno precedente

