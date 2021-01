Covid, panino col pipistrello: ecco il video che conquista il web. "Ironia" dice l'azienda ma l'Authority si muove

06 gennaio 2021 a

Un panino al pipistrello. Proprio così. E il video, una pubblicità di un'azienda australiana, finirà di sicuro per non piacere alla Cina. Si vede un uomo mangiare proprio un panino al pipistrello e scherzare sul fatto che sia stata questa pratica alimentare a dare origine alla pandemia di Covid.



Uno spot che piace, corre sul web. Ha già totalizzato oltre 200.000 visualizzazioni su Youtube, l'authority australiana per la pubblicità ha in ogni caso aperto un'indagine. La Boating Camping Fishing, aziende che vende attrezzature per la pesca e il tempo libero, ha difeso la trovata definendola ironica.

La Boating Camping Fishing era già finita nel mirino dell'Authority. Nel 2016 e nel 2018 due loro pubblicità erano state nominate le più criticate dell'anno.

