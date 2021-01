Perugia, camerunense insegue ladro d'auto: lo blocca e lo fa arrestare

06 gennaio 2021 a

Vede un ladro d'auto in azione: lo insegue e lo tiene fermo fino all'arrivo dei carabinieri, che grazie a lui lo hanno arrestato. Chi ha assicurato il malvivente alla giustizia è un camerunense residente a Perugia. L'arrestato è un moldavo di 40 anni, anche lui residente a Perugia, già noto alle cronache giudiziarie, dopo il rito per direttissima è stato messo ai domiciliari. I fatti sono avvenuti in Piazza Partigiani, a Perugia: il moldavo è stato visto trafugare uno zainetto dall'auto di un 46 enne perugino parcheggiata in zona. Poi ha tentato di darsi alla fuga ma il camerunense, che ha visto tutto, non ha esitato nel corrergli dietro immobilizzarlo e tenerlo fermo fino all'intervento dell'Arma. Lo stesso camerunese è stato portato poi al Santa Maria della Misericordia per le contusioni multiple riportare durante la colluttazione col moldavo. Cinque i giorni di prognosi.

