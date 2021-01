Maltempo in Umbria, carabinieri nelle frazioni della Valnerina isolate per la neve

06 gennaio 2021 a

L' ondata di maltempo che ha interessato l' Umbria nella notte del martedì 5 gennaio ha richiesto l' intervento dei carabinieri forestali , impegnati a raggiungere i residenti di alcune frazioni isolate della Valnerina in difficoltà per le abbondanti nevicate.

Uno degli interventi ha riguardato la frazione di Nortosce nel Comune di Cerreto di Spolet o, dove gli abitanti, a causa della neve, sono rimasti senza energia elettrica e isolati anche in fatto di comunicazioni con i propri telefoni cellulari scarichi.

Dopo oltre un'ora di viaggio, evidentemente complicato dalle condizioni delle strade di montagna, una pattuglia dei carabinieri forestali di Cerreto di Spoleto è riuscita a raggiungere la frazione. Una volta arrivati ​​a Nortosce, i militari hanno avviato la ricarica delle batterie dei cellulari e, soprattutto, rifornito e fatto ripartire i generatori di corrente.



