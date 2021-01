Gubbio, arrestati dopo un controllo: nascondevano droga in auto

06 gennaio 2021 a

a

a

Fermati per un controllo e arrestati perchè trovati in possesso di droga. I carabinieri della compagnia di Gubbio hanno tratto in arresto in flagranza di reato due 30enni di origine albanese, domiciliati a Perugia. I militari nel corso di un controllo hanno fermato un’auto sulla statale 452 della Contessa. A bordo c'erano due giovani di origine albanese, apparsi subito in difficoltà. Durante i controlli e successiva perquisizione è stata trovata una somma di 1.200 euro in contanti, particolare che ha insospettito ancor di più i carabinieri. Occultato in una tasca di un giubbotto sul sedile posteriore è stato trovato un involucro con cento grammi di cocaina, dal quale sarebbe stato possibile ricavare 480 dosi che avrebbe fruttato sul mercato oltre diecimila euro. Il reato contestato agli arrestati è quello di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì 6 gennaio si è tenuta l’udienza di fronte al giudice del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.