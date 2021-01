Terni, maltempo: interventi dei vigili del fuoco per strade bloccate a causa di alberi caduti per la neve

Le zone più colpite sono state la Valnerina e Piediluco. Qualche frana e piccoli crolli tra Otricoli e l'Amerino

06 gennaio 2021 a

Sono continuati senza sosta, tra la notte di martedì 5 e la mattina di mercoledì 6 gennaio 2021, gli interventi dei vigili del fuoco di Terni per i danni causati dal maltempo in vaste zone della provincia, dopo le nevicate delle ultime ore.

Gli interventi sono stati necessari in buona parte per rimuovere gli alberi caduti, a causa del peso della neve, che intralciavano le strade o creavano comunque situazioni di pericolo. Le zone più colpite sono state la Valnerina e Piediluco, dove la mattina di martedì 5, ad un certo punto, è stata interrotta anche la strada di accesso di Marmore, con numerosi automobilisti in difficoltà, proprio per le neve che scendeva incessante.

Qualche frana e piccoli crolli si sono registrati nella serata sempre di martedì anche nelle zone di Otricoli e dell'Amerino, fortunatamente senza gravi conseguenze

